VIDEO MILAN – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, non nasconde il proprio rammarico per il pareggio contro il Milan. Un risultato ingiusto per l’ex rossonero, perché la sua squadra ha costruito tanto ma ha sciupato molte occasioni. Parole anche sul rigore del Milan, che a Gattuso “non va giù“. Un’occasione anche per criticare le regole imposte dagli arbitri sui falli di mano.

