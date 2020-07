NAPOLI-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina già il prossimo impegno. Domenica sera alle 21:45 si giocherà Napoli-Milan, 31^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla grandissima vittoria per 4-2 in rimonta contro la Juventus, ma quella con i partenopei è una gara altrettanto importante per riuscire a raggiungere l’obiettivo Europa League. Nella video news, intanto, 10 curiosità e statistiche sulla sfida del San Paolo in soli 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓