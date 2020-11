Napoli-Milan 1-3: le parole di Bonera su Pioli

NAPOLI-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero ieri in panchina, non dimentica il capo allenatore Stefano Pioli nel post-partita del ‘San Paolo‘. Napoli-Milan, come noto, è terminata 1-3 grazie alle reti di Zlatan Ibrahimović (doppietta) e Jens Petter Hauge. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le parole di Bonera sul match e su Pioli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.