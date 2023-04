Milan, Pioli: “Sarà un grande derby di Champions League” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato dopo Napoli-Milan 1-1, partita che ha sancito la qualificazione dei rossoneri in semifinale

Martedì sera il Milan di Stefano Pioli, forte della vittoria per 1-0 ottenuta all'andata a 'San Siro', ha pareggiato per 1-1 a Napoli contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Tanto è bastato al Diavolo per conquistare l'accesso alle semifinali di Champions League. Il 10 e il 16 maggio, dunque, i rossoneri dovranno vedersela con l'Inter di Simone Inzaghi sulla strada per la finale del torneo, prevista a Istanbul. Ecco, quindi, il commento di Pioli sulla Champions che verrà per il suo Milan in questo video