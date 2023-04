Napoli-Milan 1-1: “La solidità di Pioli, l’esperienza di Kjaer” | VIDEO

Con il pareggio per 1-1 in casa del Napoli, il Milan ha conquistato l'accesso alle semifinali di Champions League. Il punto di Luigi Garlando

Martedì sera il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato 1-1 allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli, conquistando, così, l'accesso alle semifinali di Champions League in virtù della vittoria per 1-0 nella gara di andata a 'San Siro'. I rossoneri sfideranno l'Inter in un altro doppio derby europeo sulla strada per la finale di Istanbul. Questo il commento di Napoli-Milan di Luigi Garlando per 'GazzettaTV'