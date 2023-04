Napoli-Milan 1-1, Leao-Giroud come Gullit-van Basten nel 1988 | VIDEO

L'assist di Rafael Leao ad Olivier Giroud in Napoli-Milan 1-1 di Champions ricorda quello di Ruud Gullit per Marco Van Basten nel 1988

Martedì sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', 1-1 tra Napoli e Milan nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Diavolo in semifinale grazie all'1-0 dell'andata a 'San Siro'. In Campania, assist stupendo di Rafael Leao per il gol del momentaneo vantaggio rossonero, siglato da Olivier Giroud. Un'azione che ha ricordato moltissimo quella che, il 1° maggio 1988, nell'allora 'San Paolo', fece Ruud Gullit - a beneficio di Marco van Basten - in Napoli-Milan 2-3, gara decisiva per l'assegnazione dello Scudetto di quell'anno. Il video di 'Sky Sport'