Napoli-Milan 1-1, Capello: “Leao ha fatto la differenza” | VIDEO

Fabio Capello, al termine di Napoli-Milan 1-1, ha parlato di Rafael Leao e della sua performance nel ritorno dei quarti di Champions League

Martedì sera Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, è terminata 1-1 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Reti di Olivier Giroud al 43' e di Victor Osimhen al 93'. Al termine del match, ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Capello - ex tecnico rossonero ed oggi opinionista per la tv satellitare - ha commentato quanto visto sul terreno di gioco. Soffermandosi, in particolare, sulla prestazione di Rafael Leao e sull'ottima prova del Milan in chiave difensiva. Il video con le sue parole