Juventus-Napoli, Mazzarri: “Non parlo più di arbitri” | VIDEO

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza alla vigilia della Juventus ha parlato anche degli arbitri. Ecco le sue parole: "E' un Mazzarri nuovo, sono stato fermo a posta per ripulirmi del passato, non voglio più essere quello che parla di arbitri. Anche le prossime volte non parlerò degli arbitri, il Mazzarri vecchio è in pensione. Preferisco fare come domenica e non venire perché immaginavo si sarebbe parlato di quello. Vorrei parlare solo della squadra"