Napoli-Inter 3-1, ironia social da Gagliardini al Titanic | VIDEO

Il Napoli ha sconfitto per 3-1 l'Inter al 'Maradona'. Social scatenati, a partire dall'espulsione di Roberto Gagliardini già nel primo tempo

Ieri sera il Napoli di Luciano Spalletti ha sconfitto l'Inter di Simone Inzaghi per 3-1 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Partita condizionata, a lungo andare, dall'espulsione del centrocampista nerazzurro, Roberto Gagliardini. già nel primo tempo. I social si sono scatenati! In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, le reazioni alla partita dal mondo del web come meme e commenti divertenti