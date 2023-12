Napoli-Inter 0-3, le reazioni social al super gol di Calhanoglu | VIDEO

Hakan Calhanoglu ha segnato una rete stupenda in Napoli-Inter 0-3 allo stadio 'Maradona'. Ecco le reazioni social dei tifosi nerazzurri

Ieri sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', Napoli-Inter, big match della 14^ giornata della Serie A 2023-2024, è terminato 0-3 per gli ospiti. Reti di Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Il centrocampista turco, in particolare, ha messo a segno un gol spettacolare e, sui social, i tifosi nerazzurri si sono lasciati andare a reazioni incredibili. Vediamo, dunque, in questo video di 'GazzettaTV' meme e commenti più divertenti