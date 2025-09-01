Napoli, Hojlund a metà tra Lukaku e Lucca. Ma con De Bruyne … | VIDEO

Rasmus Hojlund arriva al Napoli per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku nelle fila della formazione di Antonio Conte. Ecco come giocherà

Rasmus Hojlund, classe 2003, ha lasciato il Manchester United per il Napoli in questa sessione di calciomercato. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato di come potrebbe giocare il danese e di quanto potrebbe trovarsi a suo agio in campo con Kevin De Bruyne. Guarda il video