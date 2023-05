Migliaia di tifosi si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per festeggiare il terzo scudetto conquistato dal Napoli

Cori, festeggiamenti, fuochi d'artificio e bandiere al vento. I tifosi del Napoli, hanno "invaso" anche piazza Duomo a Milano per festeggiare il terzo Scudetto della storia partenopea, conquistato in netto anticipo, grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell'Udinese