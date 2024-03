Napoli, De Laurentiis: “Mondiale per Club? La Juventus…” | VIDEO

Intervenuto al "Business of Football Summit" organizzato dal "Financial Times", il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha risparmiato una stoccata ai rivali della Juventus

Intervenuto al "Business of Football Summit" organizzato dal "Financial Times", il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha risparmiato una stoccata ai rivali della Juve, che, a suo dire, dopo la squalifica dalle coppe di questa stagione non dovrebbero partecipare al Mondiale per Club 2025. Il video dai colleghi di Gazzetta TV