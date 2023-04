Napoli, De Laurentiis: “Festa Scudetto? Avverrà in sicurezza” | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato dell'imminente festa Scudetto per la sua squadra e per la città partenopea

In caso di successo contro la Salernitana, qualora la Lazio non dovesse battere l'Inter a 'San Siro', il Napoli sarebbe campione d'Italia per la terza volta nella sua storia dopo i successi del 1987 e del 1990. La squadra di Luciano Spalletti, di fatto, aspetta soltanto la certezza aritmetica prima di poter dare libero sfogo ai festeggiamenti in città. A questo proposito, ha parlato anche il Presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Ecco, in questo video, le sue dichiarazioni sul tema