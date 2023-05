Napoli, cori per Spalletti: che stoccata di De Laurentiis | VIDEO

Cori per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli del 3° Scudetto, al concerto di Gigi D'Alessio. Ecco la replica di Aurelio De Laurentiis

Concerto di Gigi D'Alessio, cantautore partenopeo, ieri sera a Napoli. Durante la sua esibizione, il pubblico ha intonato cori in favore di Luciano Spalletti, allenatore che ha appena riportato lo Scudetto nella città campana dopo 33 anni di assenza. Il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha replicato ai cori per Spalletti sempre più lontano dal club campano. "Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo", le parole del patron. Ecco il video che gira sui social!