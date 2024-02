Napoli, i Campioni d’Italia peggiori di sempre? I precedenti | VIDEO

Il Napoli, che ha vinto lo Scudetto nel 2023, si trova a - 27 dall'Inter capolista. Ecco, nella storia, chi ha fatto quasi come gli azzurri

Con il pareggio per 1-1 in casa contro il Genoa, il Napoli paga quasi 30 punti di ritardo (27) dall'Inter capolista a 14 giornate dal termine del campionato. Nel Dopoguerra in Serie A soltanto altre 4 squadre avevano accumulato un distacco di 20 punti o più dalla prima in classifica nell’anno successivo al tricolore. Guarda il video di 'GazzettaTV' per scoprire quali sono