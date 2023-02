Juventus agli ottavi di Europa League grazie allo 0-3 spinti dal Fideo. Per Angel Di Maria lo stadio di Nantes è un talismano

La Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Europa League, grazie alla tripletta di Angel Di Maria. Ora, per i bianconeri, ci sarà la doppia sfida contro il Friburgo. La squadra di Allegri ha come obiettivo quello di arrivare in fondo alla competizione europea