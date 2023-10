Musah: “Contento al Milan. Posso crescere molto” | VIDEO

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la partita tra gli USA e la Germania. Ecco le sue parole

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la partita tra gli USA e la Germania. Ecco le sue parole da Gazzetta Tv: "Per me è stata una partita frustante, la Germania ci ha dominato. Al Milan il mister mi ha dato tanta fiducia, sono contento li e so che possono crescere tanto. Bellisimo avere quattro americani in campo (contro la Juventus)".