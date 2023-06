Morte Berlusconi, Salvini chiede un minuto di silenzio | VIDEO

Il vicepremier, Matteo Salvini, ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi

Sono molti i messaggi che stanno arrivando come cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Milan. La notizia della morte di Silvio Berlusconi giunge "in diretta" durante la conferenza stampa sulla guardia nautica a Lesa, sul lago Maggiore: un emozionato Matteo Salvini chiede ai presenti un minuto di silenzio