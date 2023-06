Berlusconi, l’amore della gente: omaggi e striscioni ad Arcore | VIDEO

Silvio Berlusconi si è spento lunedì a 86 anni. Ieri affezionati e tifosi hanno voluto rendergli omaggio presso la sua villa di Arcore

Fuori da Villa San Martino ad Arcore, dove il feretro di Silvio Berlusconi attende i funerali di Stato previsti per oggi pomeriggio in piazza Duomo a Milano, si è radunata ieri una piccola folla di affezionati e tifosi che hanno voluto rendere omaggio all'ex Presidente del Consiglio e del Milan: mazzi di fiori, maglie, cartelli e uno striscione a firma della curva del Monza - club che attualmente deteneva - con scritto "Grazie in eterno Presidente". Il punto a cura di Marco Pasotto per 'La Gazzetta dello Sport'