Morandi: “Leao va a cento all’ora. Kvara, uno su mille” | VIDEO

Gianni Morandi, noto cantautore italiano, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in una simpatica intervista sullo sport. Ha parlato del calcio italiano, del Milan di Rafael Leao e del Napoli di Khvicha Kvaratskhelia. Il tutto, giocando con i titoli di alcuni dei suoi più grandi successi. La 'rosea' ha incontrato Morandi a Radio Italia Live prima del suo concerto sul palco del Reward Music Place: il live andrà in onda questa sera, venerdì 7 aprile, alle ore 21:00 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it