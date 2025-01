Monza, il paradosso di Daniel Maldini: crea tanto e segna poco | VIDEO

Daniel Maldini, attaccante passato dal Milan al Monza a titolo definitivo la scorsa estate, sotto porta non riesce proprio ad essere incisivo

Daniel Maldini, attaccante passato dal Milan al Monza a titolo definitivo la scorsa estate, sotto porta non riesce proprio ad essere incisivo. Nel video di 'OnlyFanta' de 'La Gazzetta dello Sport', per esempio, si analizza la sua grande capacità di creare occasioni ma anche come realizzi pochissimi gol rispetto a quanto prodotto