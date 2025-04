Monza, Nesta: “Salvezza impossibile. Ma serve dignità” | VIDEO

Alla vigilia di Monza-Napoli, Alessandro Nesta, tecnico dei brianzoli, ha gettato la spugna in conferenza stampa. Ma chiede orgoglio ai suoi

Il Monza di Alessandro Nesta continua a faticare in questa Serie A e la retrocessione rischia di essere sempre più vicina. I brianzoli però vogliono comunque affrontare a testa alta il Napoli di Antonio Conte, come ha detto in conferenza stampa l'ex difensore di Lazio e Milan. Guarda il video con le sue dichiarazioni