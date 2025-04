Monza, Nesta come Malesani: “Chi mi dice che sono molle …” | VIDEO

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e allenatore del Monza, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi tecnico del Monza, ha parlato ieri in conferenza stampa e ha fatto autocritica alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il Monza è ultimo in classifica e come detto dall'allenatore stesso, non ha più speranze di salvarsi. Ascolta la sua conferenza in questo video