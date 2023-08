Monza-Milan, Pioli: “I giocatori giusti per il calcio che mi piace” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Monza-Milan all'U-Power Stadium. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa all'U-Power Stadium al termine di Monza-Milan, prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' vinto dal Diavolo ai calci di rigore contro i padroni di casa. Tra gli argomenti dibattuti da Pioli, anche come e quanto è cambiata la rosa del Diavolo in questo calciomercato estivo. Ecco il video con le parole dell'allenatore rossonero in sala stampa