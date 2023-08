Monza-Milan, i nuovi acquisti conquistano i tifosi sui social | VIDEO

Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic bene in Monza-Milan di ieri sera. I tifosi rossoneri sui social hanno reagito così

Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic sono i tre nuovi acquisti rossoneri che ieri sera, all'U-Power Stadium, in occasione della prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi, sono scesi in campo dall'inizio in Monza-Milan. E hanno disputato una bella partita: l'olandese sugli scudi, lo statunitense ha segnato, sempre nel vivo del gioco l'inglese. Ecco, dunque, come hanno reagito i tifosi del Diavolo sui social alla loro prestazione in questo video di 'GazzettaTV'