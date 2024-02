Monza, Galliani: “Serie A a 20 squadre: perché cambiare?” | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della possibile riduzione del campionato di Serie A da 20 a 18 squadre

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ieri al termine dell'Assemblea di Lega ha parlato della questione riguardante il numero delle squadre in Serie A: "Dovremmo passare da 20 a 18 per far giocare il Mondiale per club a 3 o 4 squadre? Ci lamentiamo dei calendari affollati ma non ci chiediamo perché lo sono ...". Le parole dello storico ex dirigente del Milan in questo video