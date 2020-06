VIDEO MILAN – Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ed oggi amministratore delegato del Monza, ha chiuso le porte dello stadio ‘Brianteo‘ al Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz vi ha giocato gran parte delle gare interne della stagione 2019-2020. L’anno prossimo, il ‘Brianteo‘ servirà per le gare di Serie B della compagine brianzola. Ecco le parole di Galliani, in conferenza stampa, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

