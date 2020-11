Ibrahimovic devastante nei suoi quattro anni al PSG

ULTIME NOTIZIE MILAN VIDEO NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha giocato nel PSG per quattro stagioni, dal 2012 al 2016. In Francia ha realizzato ben 156 reti in 180 partite giocate in tutte le competizioni. Vediamo i gol più belli di Ibrahimovic con la maglia della squadra parigina nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.