VIDEO MILAN – Ieri sera nel corso di Nimes-Monaco, l’ex centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko è stato espulso dopo l’intervento del Var per un fallo di gioco. Il suo compagno Gelson Martins a quel punto ha perso le staffe e ha spintonato l’arbitro rimediando il secondo rosso per la sua squadra. In 9 dal 32′ del primo tempo, il Monaco ha poi perso il match 3-1.

