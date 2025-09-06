Modric, che grinta in allenamento! Entra così in scivolata nel torello | VIDEO

Prima della partita poi vinta ieri, 0-1, nelle Fær Øer, la Croazia si era allenata con intensità: a cominciare dal neo-milanista Luka Modric

La nazionale della Croazia si era preparata a combattere nella sfida, poi vinta in trasferta per 0-1 (rete di Andrej Kramarić) contro le Isole Fær Øer, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Luka Modric è stato, come sempr,e uno dei più attivi, anche in allenamento: il centrocampista del Milan era entrato così in scivolata durante il torello tra le risate dei compagni. Guarda il video