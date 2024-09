Luis Suárez autore di una doppietta in occasione di Chicago Fire-Inter Miami 1-4, partita dell'ultimo turno della MLS: gol e highlights

Luis Suárez, ex attaccante di Ajax, Liverpool e Barcellona, è stato autore di una doppietta in occasione di Chicago Fire-Inter Miami 1-4, partita dell'ultimo turno della MLS: gol e highlights della partita in questo video