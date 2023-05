Milano Football Week 2023, il programma: nei talk tanto Milan | VIDEO

Dal 12 al 14 maggio prossimo è in programma la Milano Football Week 2023. Tra i tanti talk in agenda, anche molti riservati al Milan. Il video

Dal 12 al 14 maggio prossimo è in programma, all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, la Milano Football Week 2023. Tre giorni di talk interessanti con i protagonisti del mondo del calcio di ieri e di oggi. Tra i tanti appuntamenti in programma, molti sono dedicati al Milan. Parleranno, per esempio, Gianluca Zambrotta, Massimo Ambrosini, Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Andriy Shevchenko, Zvonimir Boban e il Presidente del club rossonero, Paolo Scaroni. Il video con tutti gli eventi