Milano si colora di azzurro per il ritorno della Nazionale | VIDEO

La Nazionale Italiana torna a giocare a Milano (stasera contro l'Ucraina) e, per l'occasione, lo sponsor Adidas ha organizzato degli eventi

Lo sponsor tecnico della Nazionale Italiana, Adidas, ha colorato Milano d’azzurro in vista della sfida contro l’Ucraina, con tre iniziative a sorpresa, anticipate dalla comparsa di una maglia FIGC speciale sulle spalle del producer musicale Drillionaire all’Ippodromo di San Siro: poster collezionabili e celebrativi del legame tra Milano e la Nazionale sono apparsi in città; la Gaga Orchestra, in versione azzurra, si è esibita in piazza San Babila, suonando l’inno di Mameli; nella notte sono comparsi i volti di calciatori e atleti dello sport azzurro