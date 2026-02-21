PIANETAMILAN i nostri video Milanello, Modric tra autografi e firme: il video | PM News

Milanello, Modric tra autografi e firme: il video | PM News

00:36
Alessia Scataglini
21 febbraio

Luka Modric, pallone d'oro del 2017 e centrocampista del Milan, si è fermato fuori da Milanello per firmare alcuni autografi ai tifosi. Presente anche un tifoso giunto direttamente dalla Croazia per far firmare la maglia della Nazionale al numero 10 rossonero, da donare poi alla mamma malata. Il video.