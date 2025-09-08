Milan, Vlahovic rimpianto di mercato: che gol con la Serbia! | VIDEO

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è rimasto nel mirino del Milan per tutta l'estate di mercato. Alla fine, però, non è più arrivato

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è rimasto nel mirino del Milan per tutta l'estate di mercato. Alla fine, però, non è più arrivato. Il centravanti serbo, classe 2000, ha iniziato però la sua stagione come meglio non avrebbe potuto: gol a Parma e Genoa in campionato per la 'Vecchia Signora', più questa rete, a Riga, per regalare alla sua Serbia la vittoria in casa della Lettonia in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Guarda il video