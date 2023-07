Milan, Vieri: “Pulisic? Grande coppia con Giroud” | VIDEO

Bobo Vieri, ex calciatore e opinionista, ha parlato del Milan e della prossima coppia rossonera formata da Pulisic e Giroud

Christian Vieri, padrone di casa della Bobo Summer Cup al via a Marina di Ragusa, parla del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta Tv. "Pulisic si troverà bene con Giroud, hanno giocato già insieme. Morata è un giocatore confermato. Tonali è andato via, mi è dispiaciuto molto. Bisogna aspettare, va data la possibilità di far lavorare la dirigenza"