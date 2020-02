VIDEO MILAN – Giornata di vigilia in casa rossonera e, come di consueto, da Milanello ha parlato l’allenatore milanista Stefano Pioli in conferenza stampa. Domani si gioca Milan-Verona a San Siro e il Diavolo dovrà fare a meno di moltissimi giocatori, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic. Nella video news un estratto con il meglio della conferenza di Pioli.

