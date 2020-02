VIDEO MILAN – Si torna in campo con Milan-Verona, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Rossoneri reduci da cinque successi consecutivi, considerando anche la Coppa Italia, ma che dovranno fare a meno di molti giocatori. Squadra un po’ in emergenza, ma Stefano Pioli conferma il 4-4-2. Nella video news, la probabile formazione.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android