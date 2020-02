VIDEO MILAN – Non è una novità ormai, purtroppo. Quando c’è un’occasione per riavvicinarsi vincendo, i rossoneri la sprecano. È successo anche oggi, con Milan-Verona, finita 1-1, nonostante i risultati delle concorrenti. A fine partita, ha commentato il match Tiziano Crudeli, noto giornalista tifoso. Ecco il suo pensiero in questa video news.

