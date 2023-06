Milan-Verona, Pioli e i giocatori che servono sul mercato | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Milan-Verona in conferenza stampa. Per l'occasione ha parlato anche molto di mercato. Il video

Ieri pomeriggio, a Milanello, ultima conferenza stampa pre-partita stagionale per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Ha presentato Milan-Verona, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023, ma, per l'occasione, l'allenatore si è soffermato - in particolare - sulle sue personali linee guida per il calciomercato estivo. Nel video di Marco Pasotto ('La Gazzetta dello Sport'), dunque, il punto sulle dichiarazioni di Pioli tra campo e mercato