“Milan, da Ibrahimovic a Leao: il passaggio di consegne” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic si ritira nel giorno in cui Rafael Leao fa due gol in Milan-Verona 3-1: al portoghese, ora, spetterà l'eredità del collega

Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio, ritirandosi al termine di una stagione tormentata dagli infortuni. Lo fa nella notte in cui Rafael Leao, ragazzo che ha cresciuto per tre anni sotto la sua ala protettrice, realizza una doppietta in Milan-Verona 3-1 (un gol più bello dell'altro), conquista il suo record personale di marcature in una singola stagione in carriera. E, di fatto, raccoglie anche l'eredità del bomber svedese. Ora spetterà a lui caricarsi il Milan sulle spalle. Il video con il commento di Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport'