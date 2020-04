VIDEO MILAN – Sotto 1-0 in casa contro l’Udinese, il Milan ha lanciato nella mischia Ante Rebic, che fino a quel momento della stagione era stato solo un elemento misterioso. Il croato ripaga la fiducia e segna il primo gol della sua avventura rossonera, trovando un pareggio decisivo. Poi avrebbe fatto anche meglio, ma per ora ecco il suo primo gol in questa video news…

