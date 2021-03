MILAN-UDINESE: il gol del pareggio di Kessie su rigore all’ultimo / News

Una partita sofferta, in cui i rossoneri avrebbero meritato forse qualcosina in più, ma in cui alla fine hanno ottenuto il pareggio solo su calcio di rigore all’ultimo istante utile. Milan-Udinese, 25^ giornata del campionato di Serie A, è finita 1-1. I bianconeri sono immeritatamente passati in vantaggio e il Milan, che comunque ha fatto molta fatica per tutto il match, ha pareggiato a tempo praticamente scaduto, grazie a un’ingenuità della difesa bianconera che è valsa il rigore. Dal dischetto si è portato Franck Kessie, che con la consueta lucidità ha spiazzato il portiere e messo in rete. Nella video news rivediamo il gol del presidente.

