MILAN-UDINESE: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

Una partita per dimostrare che i rossoneri sono davvero tornati: Milan-Udinese sarà la 25^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è tornata a vincere e a convincere. Ora deve riuscire a dimostrare che non è stata una casualità. Serve ricominciare a marciare come era stato fatto nei tanti mesi precedenti. L’avversaria non è facile da affrontare, ma può essere la partita giusta. Nella video news ecco 10 curiosità e statistiche sulla partita, raccolte in soli 90 secondi di video.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>