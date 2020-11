Milan, tutto il meglio di Ibrahimovic dal suo arrivo | VIDEO

Milan, tutto il meglio di Ibra

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Non c'è dubbio che l'impatto di Zlatan ibrahimovic al Milan sia stato devastante. Nessun mezzo termine, perché lo svedese ha smosso un ambiente con tanto talento, ma poca consapevolezza. Era questo l'obiettivo di Paolo Maldini e Zvonimir Boban che, con il senno di poi, hanno avuto una grande intuizione. Ecco, racchiuso in un video, tutto il meglio della seconda vita rossonera di Ibra.