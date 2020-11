Milan, tutti i gol rossoneri di Kessie in Serie A / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – È sempre più importante per il Milan, che è consapevole di avere un giocatore già estremamente di livello sia per la parte difensiva che per quella offensiva, ma soprattutto in grado di migliorare ancora, essendo un classe 1996. Si tratta di Franck Kessie, ivoriano in rossonero dal 2017, che finalmente vive un ottimo momento. Forse anche per celebrarlo, il Milan ha pubblicato su Twitter un video con tutti i suoi gol in campionato da quando è arrivato: “Dall’estate 2017 fino a oggi: riviviamo tutti i gol segnati in Serie A da Franck Kessie”.

