Milan, tutti i gol e gli assist di Calhanoglu finora / Video

VIDEO MILAN NEWS – In occasione di Milan-Torino, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Hakan Calhanoglu. Praticamente tutti i giocatori dal centrocampo in su, a eccezione di Franck Kessie, saranno indisponibili. Il turco però è particolarmente importante per la squadra di Stefano Pioli. Finora è stato un trascinatore con un gol e già 6 assist, oltre a prestazioni di grande sostanza. Una distorsione alla caviglia nell’ultima partita, però, lo sta frenando. Nella video news rivediamo il gol e gli assist di Calha in campionato.

