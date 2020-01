VIDEO MILAN – La seconda vita milanista di Zlatan Ibrahimovic sta per cominciare. Contro la Sampdoria lo svedese, pur non partendo titolare, dovrebbe prendere parte ad un match che i rossoneri dovranno vincere per dimenticare Bergamo. Come sono andati tutti i debutti della sua carriera? Ecco la risposta.

