VIDEO MILAN – Domani sera si giocherà il posticipo Milan-Torino a San Siro. Oggi, alla vigilia, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Tantissimi temi affrontati dal tecnico milanista, ma soprattutto la difficoltà della partita. Sulla carta i granata non vivono un momento felice, ma hanno cambiato tecnico. Le parole di Pioli a riguardo, nella video news.

